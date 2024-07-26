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Игроку «Коламбуса» Лайне разрешено вернуться из Программы помощи игрокам НХЛ — Фридман

Игроку «Коламбуса» Лайне разрешено вернуться из Программы помощи игрокам НХЛ — Фридман
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Нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Патрику Лайне разрешено вернуться из Программы помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Хорошие новости о Патрике Лайне: ему разрешено вернуться из Программы помощи игрокам НХЛ. Рад видеть, что он чувствует себя лучше.

Лайне всё ещё восстанавливается после операции на плече. Что касается его будущего в НХЛ, то командам, заинтересованным в его приобретении, было сказано, что они могут связаться с Лайне. Итак, это следующий шаг, прежде чем он и «Блю Джекетс» решат, как действовать дальше», — написал Фридман.

В регулярном сезоне-2023/2024 НХЛ 26-летний Патрик Лайне провёл 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков.

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