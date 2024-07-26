«Выход в плей-офф будет потолком». Божко сделал прогноз на сезон для «Торпедо»

Комментатор телеканалов КХЛ Артём Божко поделился ожиданиями от результатов нижегородского «Торпедо» в предстоящем сезоне.

«В следующем сезоне «Торпедо» будет биться за место в плей-офф. В какие-то чудеса, в то, что команда может пройти первый раунд плей-офф, я не верю. Выход в плей-офф будет потолком», — приводит слова Божко официальный сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 75 очков за 68 матчей. В первом раунде плей-офф КХЛ нижегородцы проиграли санкт-петербургскому СКА — 1-4. «Торпедо» начнёт новый сезон домашним матчем с череповецкой «Северсталью» 4 сентября.