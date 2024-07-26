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«Лада» объявила о расторжении контракта с защитником Кудряшовым

«Лада» объявила о расторжении контракта с защитником Кудряшовым
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Защитник Илья Кудряшов покинул тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Систему автозаводцев Кудряшов пополнил год назад, но в КХЛ не играл, проведя весь прошлый сезон в составе ЦСК ВВС – в самарском коллективе защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и заработал 21 (9+12) очко.

Соглашение с 22-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Хоккейный клуб «Лада» благодарит Илью за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

«Лада» завершила регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла омскому «Авангарду» — 1-4.

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