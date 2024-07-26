Тренер Игорь Гришин ответил, чего никогда не простил бы своим игрокам

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Игорь Гришин рассказал, что никогда не простил бы своим игрокам равнодушия.

«Чего никогда не простил бы своим игрокам? Когда-то давно мне этот вопрос задавали. Наверное, равнодушия, равнодушного отношения к команде и партнёрам, к тем людям, которые тебя окружают. Всё остальное можно простить, но это для меня самое неприятное», — приводит слова Гришина официальный сайт «Динамо».

О назначении 58-летнего Игоря Гришина на пост главного тренера санкт-петербургского «Динамо» было объявлено в мае 2024 года. В период с ноября 2022 года по февраль 2023-го он возглавлял московский «Спартак». Предыдущим клубом Гришина был воскресенский «Химик», с которым он завоевал Кубок Петрова.