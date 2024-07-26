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Журналистка ESPN назвала сильную сторону Андрея Василевского

Журналистка ESPN назвала сильную сторону Андрея Василевского
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон высказалась об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Одной из самых сильных сторон Василевского является его рост. С ростом шесть футов и четыре дюйма и весом 220 фунтов он доминирует в команде. Этот рост также принёс Василевскому прозвище Большой Кот из-за реакции и поразительной гибкости, которыми он обладает, даже будучи одним из самых высоких вратарей НХЛ. Именно это помогло Василевскому стать легендой «Лайтнинг», — приводит слова Шилтон ESPN.

ESPN представил рейтинг из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги XXI века. В него вошли пять российских хоккеистов, в том числе и Андрей Василевский, который расположился на 19-й строчке.

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