Никита Кучеров попал в топ-10 игроков НХЛ по преодолённому расстоянию за сезон

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала рейтинг хоккеистов, преодолевших наибольшее расстояние в сезоне‑2023/2024.
В десятку попал российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, первым стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 483,04 км;
2. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») – 481,66 км;
3. Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс») – 475,26 км;
4. Роман Йоси («Нэшвилл Предаторз») – 472,86 км;
5. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – 472,23 км;
6. Джош Моррисси («Виннипег Джетс») – 471,65 км;
7. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз») – 469,53 км;
8. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз») – 467 км;
9. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») – 465,63 км;
10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 458,58 км.