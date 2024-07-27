Daily Faceoff — о Демидове: мы говорим о следующей главной звезде «Монреаля»

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff высказался о российском нападающем Иване Демидове, которого «Монреаль Канадиенс» выбрал на драфте НХЛ — 2024 под общим пятым номером.

«После того как в прошлом году «Монреаль» не стал выбирать Матвея Мичкова, «Канадиенс» заполучили Демидова под пятым номером в 2024 году. И, серьёзно, мы говорим о следующей главной звезде команды. Демидов был самым опытным игроком на драфте и был вторым перспективным игроком после Маклина Селебрини.

При среднем показателе в два очка за игру ни один игрок в МХЛ не проводил более продуктивный сезон в истории лиги, включая Никиту Кучерова. Затем Демидов доминировал в плей-офф, прежде чем получил травму, но это был очень успешный сезон. С точки зрения чистого таланта, мы видим одного из самых креативных, быстрых и доминирующих в атаке форвардов за довольно долгое время», — сказано в статье.