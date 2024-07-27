Журналистка ESPN объяснила включение Овечкина в список топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века

Журналистка ESPN Кристен Шилтон объяснила включение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии североамериканского сайта.

«Основные достижения: включение в список 100 величайших игроков НХЛ, обладатель Кубка Стэнли (с завоеванием «Конн Смайт Трофи»), второе место в истории по количеству голов (853), рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве (312), девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи», трёхкратный обладатель «Харт Трофи» и премии «Тед Линдсей Эворд», обладатель «Колдер Трофи» (2006) и «Арт Росс Трофи» (2008).

В НХЛ нет игрока, который бы за свою карьеру владел таким щелчком, как Овечкин. Даже если Отец Время начал догонять в некоторых областях, чистая сила его фирменного броска сохраняется. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на сегодняшний день), во многом обусловлен тем, как он использует своё большое телосложение, чтобы добавить скорости и силы броску, который может превышать 160 км/ч. Неудивительно, что так много игроков не смогли помешать Ови зажечь лампу за воротами», — написала Шилтон.