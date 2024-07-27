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В Мытищах состоится гала-матч между командами Овечкина и Фетисова в рамках Ovi Cup

В Мытищах состоится гала-матч между командами Овечкина и Фетисова в рамках Ovi Cup
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10 августа на «Арене Мытищи» пройдут заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Кроме финальных матчей детских команд, состоится гала-матч легенд хоккея, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Вместе с капитанами — Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым — на лёд выйдут Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты.

После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра детского турнира, исход которой определит обладателя главного трофея — переходящего кубка. Победителей и призёров наградит лично Александр Овечкин.

10 августа на «Арене Мытищи» с 10:00 все желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Начало гала-матча «Легенд хоккея» — в 11:00. Вход для зрителей свободный, регистрация открыта на сайте Ovicup.com.

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