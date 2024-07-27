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Илья Воробьёв: Мозякин и Зарипов в хоккее не работали, а играли, творили

Илья Воробьёв: Мозякин и Зарипов в хоккее не работали, а играли, творили
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Главный тренер Илья Воробьёв в преддверии прощального матча Сергея Мозякина высказался об игре тройки «Металлурга», в которую также входили Данис Зарипов и Ян Коварж.

«Мозякина и Зарипова можно называть великими игроками, делавшими вещи, которые близко другие не делали. Можно работать в хоккее, как это делают 80% людей, а они в хоккей играли, творили. На тот момент это было лучшее звено лиги. Они с Коваржем понимали друг друга с полуслова, феноменальны были в атаке, и это использовалось на всех вбрасываниях в зоне атаки, их видение игры. Очень мало игроков читает игру так, как читали они её на одинаковом уровне и видели», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

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