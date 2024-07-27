«Похоже на перевод стрелок на тренера Гру». Давыдов — об уходе Бурдасова из «Трактора»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об уходе нападающего Антона Бурдасова из «Трактора».

«Удивляет, как Челябинск открыл этот подготовительный сезон. Я так понял, что, как только главный тренер Бенуа Гру прилетел в Челябинск, из команды в тот же день убрали снайпера Антона Бурдасова. Во всяком случае именно в этот день был расторгнут контракт.

Честно скажу, меня это совпадение удивляет и настораживает. Ведь тем самым в клубе словно бы показывают, что от лидера команды и местного воспитанника отказывается именно тренер. Похоже на перевод стрелок и давления в сторону нового тренера», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.