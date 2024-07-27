ESPN: Малкин сыграл решающую роль в завоевании Кубков Стэнли для «Питтсбурга»

Журналистка ESPN Эмилия Кларк высказалась о включении российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в список топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии североамериканского сайта.

«Основные достижения: обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

Подобно тому, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, то же самое было и с Сидни Кросби, у которого был Малкин. Наличие пары игроков поколения помогло «пингвинам» выиграть три Кубка Стэнли. Малкин сыграл решающую роль в этих титулах, особенно в 2009 году, когда он выиграл «Конн Смайт». Малкину не хватает всего двух голов до 500 за карьеру и четырёх очков до 1300», — сказано в статье.