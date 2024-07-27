«Последние два сезона как машина катит». Скаут — об игре Валерия Ничушкина

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных высказался об игре и проблемах вне льда у российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Я хорошо знаю Валерку с тех пор, когда он играл в Челябинске, и уже тогда он был одним из лучших хоккеистов в стране. Его карьера двигалась вперёд, потом маленько ушла в сторону. У него были неудачные моменты, но у каждого хоккеиста такое бывает.

Последние два сезона как машина катит. Когда «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, это была одна из самых ключевых фигур. Он даже со сломанной ногой вышел на финальный матч, и это не каждый игрок может сделать. Это на самом деле был подвиг. Поэтому просто хочу тоже пожелать Валерке обрести себя и пройти через все эти невзгоды. Надеюсь, что он будет радовать нас ещё не один год. Однозначно, один из топовых игроков в НХЛ», — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.