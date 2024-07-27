«Такого броска в нашей лиге ещё не видели». Илья Воробьёв — о Сергее Мозякине

Главный тренер Илья Воробьёв в преддверии прощального матча Сергея Мозякина высказался об игре знаменитого нападающего.

«Лидер команды, капитан, который был частью тех побед, которые были в те годы у «Металлурга». Мне посчастливилось с ним немного поиграть в Мытищах, потренировать его. Человек-рекордсмен, такого броска в нашей лиге ещё не видели, когда все знали, куда он бросает, и всё равно пропускали, у него какая-то была траектория. Расскажу даже один секрет: в 2014 году он как-то забыл свою клюшку, и ему отпилили клюшку другого нашего игрока Тима Брента, и он всё равно ей забил», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.