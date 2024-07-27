Назаров: Олимпиада в Париже запомнится крысами, бомжами и фрик-шоу на церемонии открытия

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал организацию Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Хоккейные болельщики и специалисты заждались старта сезона в КХЛ. Сейчас все мы активно следим за трансферами. Ждём возвращения в Россию моего земляка Евгения Кузнецова, которого я помню ещё совсем юным по работе в «Тракторе». Скоро начинаются сборы и предсезонные турниры, постепенно приближаемся к старту регулярного чемпионата.

Вчера же мне довелось увидеть открытие главного спортивного события сегодняшних дней — Олимпиады в Париже. Если честно, то слов немного, сказать об этом действе что-то позитивное сложно. Открытие — форменное фрик-шоу, а сами Игры, думаю, запомнятся всем не только заваленным стартом, но и парижскими крысами с бомжами.

Конечно, ни в какое сравнение с зимней Олимпиадой в Сочи 2014 года или летней Олимпиадой 1980 года в Москве всё это не идёт. Тогда весь мир восхищался церемониями открытия, они стали одними из лучших за всю историю Олимпийских игр, а в Париже накануне случился полный провал. Посмотрим, как в столице Франции организуют сами соревнования и каким будет отношение к атлетам. Особого оптимизма на этот счёт тоже нет», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.