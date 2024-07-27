Агент о самоокупаемости клубов КХЛ: в России люди не могут пойти на хоккей и отдать $ 100

Известный хоккейный агент Геннадий Ушаков высказался о независимости КХЛ и оценил, может ли лига стать похожей в этом плане на НХЛ.

«Дистанцироваться полностью от федерации хоккея, как это происходит в НХЛ, у нас гораздо сложнее, в стране всё устроено по-другому. Если мы берём Канаду, то там федерация не такая сильная, как наша, и НХЛ к ней никакого отношения не имеет. Это совершенно самостоятельная организация, которая сама зарабатывает деньги. Федерация хоккея Канады отвечает только за институт сборных.

КХЛ у нас не зарабатывает деньги для клубов, либо зарабатывает недостаточно. Я не знаю в КХЛ ни одной полностью самоокупаемой команды. В ближайшее время они вряд ли появятся. Уровень жизни наших людей не настолько высок, чтобы пойти на хоккей и потратить $ 100. Деньги – это билетная программа, а у нас государственные организации поддерживают клубы. Слава богу, что они есть, и хотелось бы, чтобы они продолжали это делать. Заработать же самим клубам крайне сложно», – сказал Ушаков в интервью Metaratings.

Напомним, КХЛ осталась в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получив независимость от ИИХФ и ФХР.

Вчера, 27 июля 2024 года, ФХР и КХЛ расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Официально расторжение договора произойдёт 1 августа.