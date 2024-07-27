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«Дружно скажем спасибо Сергею за карьеру и победы». Зарипов — о прощальном матче Мозякина

«Дружно скажем спасибо Сергею за карьеру и победы». Зарипов — о прощальном матче Мозякина
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился ожиданиями от прощального матча нападающего Сергея Мозякина, который состоится сегодня, 27 июля, в Магнитогорске.

«Главное здесь не результат матча, а эмоции. Соберутся все его близкие друзья, партнёры, все те, с кем он провёл свои лучшие сезоны. Для такого мероприятия это самое главное, и все мы вместе, дружно, с хорошими эмоциями скажем спасибо Сергею за его карьеру, за его победы», — приводит слова Зарипова ТАСС.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

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