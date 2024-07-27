Форвард «Вашингтона» Алексей Протас: удивило подписание минским «Динамо» Шипачёва

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о подписание контракта минским «Динамо» с Вадимом Шипачёвым.

«Удивило подписание минским «Динамо» Вадима Шипачёва. Для КХЛ это, безусловно, культовая личность. Шипачёв – один из лучших игроков в истории лиги. Я думаю, он привнесёт качество в атаку «зубров». Да и остальные новобранцы тоже очень крепкие. Считаю, в «Динамо» сейчас подобрался один из сильнейших составов за всё время участия клуба в КХЛ», — приводит слова Протаса пресс-служба минчан.

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.