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Форвард «Вашингтона» Алексей Протас: удивило подписание минским «Динамо» Шипачёва

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас: удивило подписание минским «Динамо» Шипачёва
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о подписание контракта минским «Динамо» с Вадимом Шипачёвым.

«Удивило подписание минским «Динамо» Вадима Шипачёва. Для КХЛ это, безусловно, культовая личность. Шипачёв – один из лучших игроков в истории лиги. Я думаю, он привнесёт качество в атаку «зубров». Да и остальные новобранцы тоже очень крепкие. Считаю, в «Динамо» сейчас подобрался один из сильнейших составов за всё время участия клуба в КХЛ», — приводит слова Протаса пресс-служба минчан.

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

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