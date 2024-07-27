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Форвард Сикура провёл вечер накануне вылета в Челябинск в окружении российских флагов

Форвард Сикура провёл вечер накануне вылета в Челябинск в окружении российских флагов
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29-летний канадский нападающий «Трактора» Дилан Сикура провёл вечер накануне вылета в Челябинск в окружении российских флагов и с тортом с логотипом его нового клуба. Об этом сообщает пресс-служба уральской команды.

Напомним, форвард всю свою карьеру, кроме последнего сезона, провёл в североамериканских лигах. В НХЛ на его счету 58 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В этих играх Дилан забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач. На драфте НХЛ — 2014 он был выбран «Чикаго» под общим 178-м номером.

В сезоне-2023/2024 Сикура играл за шведский «Шеллефтео». В 49 встречах нападающий записал на свой счёт 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».

В прошлом сезоне «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинский клуб обыграл «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

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