Трёхкратный олимпийский чемпион высказался о приходе голкипера Миски в московское «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал подписание контракта московского «Динамо» с голкипером Хантером Миской.

«Всегда говорил, что легионер должен быть наголову выше местного игрока, иначе нет смысла огород городить. И есть смысл ставить на это место молодого российского голкипера, который у нас есть.

Да, послужной список Миски не впечатляет. Но — как и в случае с [главным тренером «Трактора»] Бенуа Гру — с критикой я не торопился бы, до зимы есть время на адаптацию. Буду рад, если Миска всех критиков опровергнет. Как недавно в чемпионском «Авангарде» это сделал другой вратарь-легионер Грубец», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 игр, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.