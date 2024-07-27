ESPN: Дацюк никогда не переставал удивлять своих соперников на льду

Журналистка ESPN Кристен Шилтон прокомментировала включение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в список топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии североамериканского сайта.

«Дацюк никогда не переставал удивлять своих соперников на льду. «Он просто один из тех особенных игроков. Павел был крут в защите. Я думаю, Дацюк лучший в мире по «краже» шайбы у соперников. Смотреть на него весело. Иногда, когда у тебя была шайба, а он её забирал, тогда ты просто смеялся, потому что он делал это с такой лёгкостью», — высказался о Дацюке Мариан Хосса.

Основные достижения Дацюка: включение в список 100 величайших игроков НХЛ (2017), трёхкратный обладатель «Селки Трофи», четырёхкратный обладатель «Леди Бинг Трофи», двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба», — сказано в статье.