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Егор Шарангович назвал город с самыми тихими болельщиками в НХЛ

Егор Шарангович назвал город с самыми тихими болельщиками в НХЛ
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Белорусский форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович заявил, что самые тихие болельщики в НХЛ находятся в городе его команды.

«В Калгари болельщики больше любят именно смотреть хоккей, чем в США. Если в США на матчах особая атмосфера, то в Канаде, скорее, акцентируются на игре. В Калгари, я бы сказал, самые тихие болельщики в НХЛ», — приводит слова Шаранговича Betnews.

26-летний Шарангович выступает за «Калгари» с сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие во всех 82 встречах, забросил 31 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав в сумме 59 очков.

Всего за карьеру в НХЛ нападающий сыграл 287 матчей, забил 84 гола и сделал 81 передачу, записав на свой счёт 165 баллов за результативность.

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