Журналист Sportskeeda назвал контракт Александра Сёмина худшим в истории «Каролины»

Журналист Коул Шилтон в статье на сайте Sportskeeda назвал пять худших контрактов в истории «Каролины Харрикейнз».

Худшим соглашением «ураганов» был признан контракт с российским нападающим Александром Сёминым.

«В 2012 году «Каролина» подписала с Сёминым однолетний контракт на сумму $ 7 млн. Александр провёл отличный сезон, набрав 44 очка в 44 матчах. В награду он получил продление контракта на пять лет на общую сумму $ 35. Однако с тех пор Сёмину пришлось нелегко, поскольку он отыграл всего два сезона из этих пяти и покинул клуб. «Каролине» пришлось выкупить последние три года его контракта», — написал Шилтон в статье.

Кроме Сёмина, в список вошли соглашения следующих хоккеистов: Томаш Каберле (защитник), Скотт Дарлинг (вратарь), Йони Питкянен (защитник), Ли Стемпняк (нападающий).