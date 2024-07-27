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Журналист Sportskeeda назвал контракт Александра Сёмина худшим в истории «Каролины»

Журналист Sportskeeda назвал контракт Александра Сёмина худшим в истории «Каролины»
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Журналист Коул Шилтон в статье на сайте Sportskeeda назвал пять худших контрактов в истории «Каролины Харрикейнз».

Худшим соглашением «ураганов» был признан контракт с российским нападающим Александром Сёминым.

«В 2012 году «Каролина» подписала с Сёминым однолетний контракт на сумму $ 7 млн. Александр провёл отличный сезон, набрав 44 очка в 44 матчах. В награду он получил продление контракта на пять лет на общую сумму $ 35. Однако с тех пор Сёмину пришлось нелегко, поскольку он отыграл всего два сезона из этих пяти и покинул клуб. «Каролине» пришлось выкупить последние три года его контракта», — написал Шилтон в статье.

Кроме Сёмина, в список вошли соглашения следующих хоккеистов: Томаш Каберле (защитник), Скотт Дарлинг (вратарь), Йони Питкянен (защитник), Ли Стемпняк (нападающий).

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