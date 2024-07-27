Bleacher Report представил вероятный состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Издание Bleacher Report на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовало возможный состав сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.
Нападающие:
Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Митчелл Марнер;
Брэд Маршан – Натан Маккиннон – Сидни Кросби;
Сэм Райнхарт – Коннор Бедард – Уайатт Джонстон;
Картер Вераге – Брейден Пойнт – Стивен Стэмкос;
Защитники:
Кейл Макар – Даги Хэмилтон;
Морган Райлли – Эван Бушар;
Ноа Добсон – Девон Тэйвз;
Вратари: Стюарт Скиннер, Тристан Джерри, Эдин Хилл.
Фото: Bleacher Report
Напомним, игры пройдут в 2026 году в Италии с участием хоккеистов из Национальной хоккейной лиги.
Ранее Bleacher Report представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.