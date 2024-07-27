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Bleacher Report представил вероятный состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Bleacher Report представил вероятный состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
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Издание Bleacher Report на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовало возможный состав сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

Нападающие:

Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Митчелл Марнер;
Брэд Маршан – Натан Маккиннон – Сидни Кросби;
Сэм Райнхарт – Коннор Бедард – Уайатт Джонстон;
Картер Вераге – Брейден Пойнт – Стивен Стэмкос;

Защитники:

Кейл Макар – Даги Хэмилтон;
Морган Райлли – Эван Бушар;
Ноа Добсон – Девон Тэйвз;

Вратари: Стюарт Скиннер, Тристан Джерри, Эдин Хилл.

Фото: Bleacher Report

Напомним, игры пройдут в 2026 году в Италии с участием хоккеистов из Национальной хоккейной лиги.

Ранее Bleacher Report представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

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