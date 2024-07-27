«У нас собралась боевая команда». Протас — о подготовке «Вашингтона» к новому сезону

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о подготовке столичного клуба к новому сезону Национальной хоккейной лиги.

«Генеральный менеджер очень ответственно подошёл к подбору игроков. Здорово, что пришло много мастеровитых исполнителей. Причём таких, которые могут вскоре выйти на свой пик. Это, в свою очередь, придаёт мотивации доказывать, что ты достоин игрового времени. Конечно, было очень жаль кого-то потерять. Были среди них и мои друзья. Но таков бизнес. У нас собралась боевая команда, и, надеюсь, сезон получится ещё лучше», — приводит слова Протаса Betnews.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний белорус провёл 78 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В четырёх матчах серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» Протас набрал 2 (0+2) очка и вышел на шестое место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ среди белорусских игроков.