Зарипов — о россиянах на Олимпиаде: они пошли поперёк всего, несмотря на унижения МОК

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Этот разговор начался ещё задолго до Олимпиады. Уже были горячие размышления по этому поводу. Но я как спортсмен понимаю ребят, которые всю карьеру стремились показывать высокие результаты – всё-таки для индивидуальных видов спорта Олимпиада – это предел мечтаний. И когда появился такой шанс поехать, им было очень тяжело сделать выбор в сторону отказа.

Потому что во время всей их карьеры было задействовано много людей: тренеры, соотечественники по виду спорта, родители, а также их близкие люди. Конечно, спортсмены в такой ситуации были как взаперти перед выбором. Всё-таки их спортивная сила духа позволила им пойти поперёк всего и поехать туда, несмотря на унижения и преграды со стороны МОК. Я уверен, что они выйдут и покажут лучший результат», – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.