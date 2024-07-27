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Кайл Окпосо: победа в Кубке Стэнли не изменила меня как личность

Кайл Окпосо: победа в Кубке Стэнли не изменила меня как личность
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Американский нападающий, обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Кайл Окпосо заявил, что завоевание главного трофея НХЛ не изменило его как личность.

«Изменило ли это меня как личность? Нет. Думаю, что я довольно устойчив в том, кто я есть. Изменило ли это мою жизнь? Честно говоря, возможно, немного. Я говорил об этом во время плей-офф.

Я долгое время не играл в плей-офф, а потом внезапно на тебя навешивают ярлык победителя, и люди начинают относиться к тебе по-другому, потому что ты выиграл. Они больше интересуются тобой, и тем, как ты думаешь. Я не меняюсь и на самом деле не сильно изменился. Я развиваюсь, и мои эмоции стали более контролируемыми, но я не изменился как личность, потому что я победил. Просто теперь люди немного больше обращают внимания на то, что я делаю, и на то, что я говорю. Это была потрясающая поездка, и я наслаждаюсь ею. Наслаждаюсь временем, которое провожу с моей семьёй за последний месяц», — цитирует Окпосо сайт НХЛ.

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