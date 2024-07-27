Главный тренер «Трактора» Гру: здесь всё пропитано хоккеем, признак хорошей организации

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал свой перелёт в Челябинск и рассказал о своих впечатлениях от инфраструктуры клуба.

— Перелёт прошёл отлично. Сначала добирался из Нью-Йорка в Стамбул. При пересадке было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я хорошо выспался прошлой ночью. Сегодня с самого утра я уже был на арене, всё посмотрел и познакомился со всеми лично. День проходит отлично.

— Вы прибыли в город ночью, но утром уже на арене. Не терпится приступить к работе?

— Без сомнений, всё так. Думаю, что в межсезонье была проделана большая работа. Перед подписанием контракта я много общался с Алексеем Волковым. Следующие шесть недель после подписания я работал почти каждый день, чтобы подготовиться к сезону и приехать максимально готовым. Сейчас самое время лично встретиться со всеми тренерами. Привести всё к одному знаменателю. Лично познакомиться с персоналом команды и офисом, немного лучше изучить город. Для меня всё здесь новое, но пока всё идёт отлично. Я очень рад своему приезду в Челябинск.

Здесь дух хоккея. За свою тренерскую карьеру я побывал на многих аренах, могу сказать с уверенностью, что здесь витает хоккей в воздухе. Скажу, что первые впечатления следующие: чисто, всё как по линейке, мне нравится! Когда осматриваешь всё, даже здесь, в раздевалке, то понимаешь, что это отличное место для хоккея. Тренерская, помещения команды на втором этаже, всё пропитано хоккеем. Это признак хорошей организации, частью которой я рад стать. Не терпится начать работать, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.