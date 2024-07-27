The Athletic: возрождение игры Бобровского изменило представление о состоянии «Флориды»

Североамериканский журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic прокомментировал игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в последних двух сезонах.

«Возрождение игры Бобровского привело «Пантерз» к финальным матчам Кубка Стэнли в двух сезонах подряд и полностью изменило представление о состоянии команды. К началу следующего сезона ему исполнится 36 лет, но его неординарное трудолюбие сохранило его атлетизм даже сейчас. Его игра показывает, что он ещё не сбавил обороты», — сказано в статье Грейнджер.

Напомним, в этом году Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем первого в своей карьере Кубка Стэнли. В финальном, седьмом матче с «Эдмонтоном» он пропустил всего одну шайбу и отразил 23 броска соперника по воротам. На чемпионском параде по случаю победы он нёс на плечах российский флаг.