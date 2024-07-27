Наиль Якупов назвал главные отличия между Маккинноном и Макдэвидом

Нападающий Наиль Якупов рассказал о главных отличиях между Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» и Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз».

– Кто круче, Маккиннон или Макдэвид?

– Маккиннон, он Кубок Стэнли выиграл. Но это не убирает Макдэвида в дальний ящик. Они очень разные.

Маккиннон – работяга. В хорошем смысле – конченый фанат. Он зверь всегда: на льду, на тренировках, на собраниях, за покерным столом. Мог вступить в спор с Беднаром (главным тренером «Колорадо Эвеланш». – Прим. «Чемпионата»), если ему что-то не нравилось. Но это было тогда. Сейчас говорят, что у него правильное питание и свой физиотерапевт.

Макдэвид это чуть-чуть спокойствия, уверенность, не переходящая в самоуверенность. Он не делает ничего лишнего в зале, есть определённый набор упражнений, которые он делает. Это не тот человек, который придёт в зал и погнёт все штанги, — сказал Якупов в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

Напомним, в прошлой регулярке Натан Маккиннон сыграл 82 встречи, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 140 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету Натана 11 встреч и 14 (4+10) баллов.

«Колорадо» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 проиграл в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4.