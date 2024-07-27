Наиль Якупов назвал отличительную черту Коннора Макдэвида

Бывший нападающий «Эдмонтона» Наиль Якупов высказался о форварде «Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

— Ты лично общался с Макдэвидом?

– Да, бывало. Он вообще спокойный. Пару игр мы сидели наверху из-за травм, и из него не то чтобы слова нужно вытягивать, но сам он тоже не горит желанием что-то узнавать и спрашивать, — сказал Якупов в интервью на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

30-летний Якупов минувший сезон провёл в составе «Нефтехимика» в КХЛ.