«Флорида» не может подписать Лайне из-за финансовых проблем — Yardbarker

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне, ранее вернувшийся из Программы помощи игрокам НХЛ, не сможет перейти во «Флориду Пантерз». У его сложились отличные отношения с франшизой, однако «Пантерз» не могут потянуть подписание игрока из-за финансовых проблем. Сам Лайне запросил обмен из «Блю Джекетс». Об этом сообщает Yardbarker.

В регулярном сезоне-2023/2024 НХЛ 26-летний Патрик Лайне провёл 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков. Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл сообщил, что сделка, вероятно, не будет заключена до нового сезона, так как Лайне не имел возможности общаться с другими менеджерами во время участия в Программе помощи игрокам.

У Лайне осталось еще два сезона по контракту с годовой зарплатой в € 8,7 млн.