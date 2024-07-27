БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — об отделении КХЛ: возможно, преследуются чьи-то личные интересы

Кожевников — об отделении КХЛ: возможно, преследуются чьи-то личные интересы
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение о расторжении договора между ФХР и КХЛ о делегировании прав на проведение соревнований.

«Любое новшество должно идти на пользу, но в данном случае я не вижу смысла менять систему, которая успешно функционирует уже не один десяток лет. В нынешней ситуации пока я не понимаю, как всё будет функционировать.

Возможно, преследуются чьи-то личные интересы, но нужно понимать, будут ли эти перемены способствовать развитию нашего хоккея. Сборная России и её выступления на международных турнирах во все времена были главным итогом работы в развитии игроков. Да, сейчас наша команда не представлена на крупных турнирах, и как будто потерян смысл всего. Но когда вернёмся, что будем делать? Как будем заново выстраивать этот процесс?» — сказал Кожевников в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Материалы по теме
Официально
ФХР и КХЛ расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android