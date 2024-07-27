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Звезда Сергея Мозякина появилась на «Аллее славы» в Магнитогорске

Звезда Сергея Мозякина появилась на «Аллее славы» в Магнитогорске
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В эти минуты на «Арене-Металлург» проходит «Легендарный матч» в честь карьеры экс-нападающего магнитогорской команды Сергея Мозякина. Перед игрой на местной «Аллее славы» произошла церемония открытия звёзды в честь Мозякина, в которой он сам принял участие.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В прощальном матче Мозякина принимают участие Павел Дацюк, Даниил Марков, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Максим Сушинский и другие прославленные хоккеисты.

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