Фото: именной стяг Сергея Мозякина поднят под своды арены «Металлурга»

Перед началом прощального матча Сергея Мозякина под своды «Арены-Металлург» был поднят именной стяг 43-летнего хоккеиста. В эти минуты Мозякин, как и ряд других прославленных спортсменов, играют прощальный матч в его честь. 10-й номер «Металлурга» теперь навсегда закреплён за Мозякиным.

Фото: Арина Нуриахметова, «Чемпионат»

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В прощальном матче Мозякина принимают участие Павел Дацюк, Даниил Марков, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Максим Сушинский и другие прославленные хоккеисты.

Перед самой игрой на местной «Аллее славы» произошла церемония открытия звёзды в честь Мозякина.