«Психовал, жесть была». Наиль Якупов — об игре в Counter Strike

Российский хоккеист Наиль Якупов рассказал о своём опыте игры в Counter Strike.

«Я чуть-чуть играл в Counter Strike, но прям чуть-чуть. В последний раз играл, когда начался ковид, скачал себе на маленький MacBook (смеётся) и играл ночами. Мне друг помог создать аккаунт в Steam, я там рубился, психовал. Жесть была, но мой уровень был чисто по фану. Сейчас смотрю, кстати, что-то интересное.

Оскорблял ли в чатах людей? Конечно, жёстко, и меня оскорбляли. Реально задевал, потом понимаешь, что это такая дичь, надо быстрее это забывать и не находиться там вовлечённым в весь процесс, потому что это ненормально, когда тебя заводят люди, которые ты не понимаешь, где они вообще живут, они тебя обзывают, короче, шляпа», — сказал Якупов в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».