«Это немного уязвляет, ты переживаешь». Куик — о поражении «Рейнджерс» в Кубке Стэнли

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик рассказал, с каким настроем команда подойдёт к следующему сезону НХЛ.

«Мы знаем, насколько хороша наша команда. Когда проигрываешь, то переживаешь из-за этой неудачи, и это немного уязвляет, пока не поймёшь, что есть ещё один сезон. Ты начинаешь с нетерпением ждать и готовиться к нему. Вот такой настрой», — приводит слова Куика пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

В минувшем сезоне «Рейнджерс» вылетели из Кубка Стэнли на стадии финала Восточной конференции, когда в шести матчах проиграли будущему обладателю трофея «Флориде Пантерз».

38-летний Куик два предыдущих сезона выступал за «Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». До этого вратарь 16 сезонов отыграл в составе «Лос-Анджелес Кингз».