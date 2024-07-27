Наиль Якупов объяснил, как заново полюбил хоккей и жизнь в 30 лет

Российский хоккеист Наиль Якупов рассказал, как заново полюбил хоккей и жизнь в 30 лет.

— Ты сказал, что, когда вернулся в Нижнекамск, тебе 30 и ты полюбил жизнь, ты увидел цель, и ты полюбил хоккей… Как так?

— Потому что моя жизнь в основном связана с хоккеем. И он, к сожалению, занимает огромную часть твоего состояния и твоей жизни. Порой, если что-то не получается в хоккее, у тебя начинается разочарование в жизни. Так не должно быть, должно быть разделение — спорт, хобби, жизнь. И, как правило, когда у меня там что-то не получалось в хоккее, я переносил это в жизнь… Мне было тяжело. Я расстраивался, переживал. Я не мог спать и так далее…

Когда в хоккее хорошо, у тебя в жизни хорошо, у тебя всё получается, ты начинаешь более детально обращать внимание на мелочи, тебе нравится всё, что связано с хоккеем, ты слушаешь, ты учишься, ты делаешь что-то новое, у тебя там появляется какой-то режим, какое-то желание достичь чего-то, преодолеть. Ты чувствуешь себя физически хорошо, ты начинаешь за собой следить, ну и как бы всё воедино складывается.

И вот так, в Нижнекамске не сразу, конечно, но нащупал нить такую, что реально стал получать удовольствие от хоккея, от процесса, потому что и давления было меньше, в принципе. Мне понравилось то, что у меня выстроился режим, я стал относиться очень уважительно к своему телу, — сказал Якупов в интервью на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».