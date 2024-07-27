20 шайб на двоих забили команды в прощальном матче Мозякина

Сегодня, 27 июля, на «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоялся прощальный матч Сергея Мозякина. В нём команда «Друзья Мозякина» сыграла с «Металлургом». Встреча закончилась ничьёй — 10:10. Хет-триком отметился как сам 43-летний Мозякин, так и глава КХЛ Алексей Морозов.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

Перед началом матча Мозякин сначала открыл именную звезду на «Аллее славы», а затем его стяг был поднят под своды арены хоккейного «Металлурга».