Андрей Разин поделился эмоциями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, сыгравший в прощальном матче Сергея Мозякина, поделился эмоциями от участия в таком событии. «Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10.

«Сегодня были максимальные скорости, от меня, по крайней мере, точно. Шикарные ощущения от возвращения в эту атмосферу. Побыть на льду, побыть при полных трибунах — классные ощущения.

После карьеры очень сложно найти себя. Хочется, чтобы он [Мозякин] быстрее вне хоккея состоялся», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

Хет-триком, помимо самого Мозякина, отметился руководитель КХЛ Алексей Морозов. Сам Сергей завершил карьеру в 2021 году, вместе с «Металлургом» он выиграл два Кубка Гагарина.