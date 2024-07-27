«Мы постоянно продолжаем играть». Дацюк — об участии в матче Мозякина

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк, принявший участие в прощальном матче Сергея Мозякина, считает, что не перестал чувствовать хоккейную атмосферу после завершения карьеры.

— Каково вернуться в эту хоккейную колею?

— Я никуда не уходил из неё, мне кажется. У каждого хоккеиста это никуда не уходит, мы постоянно продолжаем играть, — сказал Дацюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Самый возрастной хоккеист, выигравший олимпийское золото (39 лет, 7 месяцев и 5 дней).

Матч между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» закончился ничьей — 10:10. Хет-триком отметился как сам 43-летний Мозякин, так и глава КХЛ Алексей Морозов.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).