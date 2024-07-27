БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Металлурга» Набоков назвал Мозякина «легендой мирового спорта»

Вратарь «Металлурга» Набоков назвал Мозякина «легендой мирового спорта»
Комментарии

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков поделился впечатлениями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина. Матч между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершился ничьей — 10:10.

«Потрясающие эмоции, очень счастлив побывать на таком матче, проводить хоккейную карьеру с легендой нашего спорта, с легендой мирового спорта. Эмоции зашкаливают», — сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, в итоге он стал MVP турнира. За сезон-2023/2024 он отразил 93% бросков по воротам. На драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.

Материалы по теме
«Мы постоянно продолжаем играть». Дацюк — об участии в матче Мозякина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android