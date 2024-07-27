Вратарь «Металлурга» Набоков назвал Мозякина «легендой мирового спорта»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков поделился впечатлениями от участия в прощальном матче Сергея Мозякина. Матч между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершился ничьей — 10:10.

«Потрясающие эмоции, очень счастлив побывать на таком матче, проводить хоккейную карьеру с легендой нашего спорта, с легендой мирового спорта. Эмоции зашкаливают», — сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, в итоге он стал MVP турнира. За сезон-2023/2024 он отразил 93% бросков по воротам. На драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.