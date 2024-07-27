«Хоккей превратился в политику, у нас топ-сборная». Малкин — о России на Олимпиаде

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что хоккей превратился в политику.

«Вы видите, что на самом деле есть не так много команд, которые претендуют на олимпийское золото. В хоккее таких держав, как Россия, США, Чехия, Швеция, Канада… Это топ-сборные мира. Все знают, что у России — топ-команда. Посмотрите, кто выигрывает индивидуальные награды в НХЛ: Никита Кучеров снова выигрывает награды, Сергей Бобровский претендовал на «Конн Смайт Трофи». На чемпионатах мира и Олимпиадах все хотят видеть сильнейших. Хоккей превратился в политику, это обидно. Будем ждать лучших времён. Надеюсь, нас допустят. И мы покажем. У нас классные игроки. (Кирилл) Капризов, (Артемий) Панарин… У них еще всё впереди. Надеюсь, что они зацепят ещё не одну Олимпиаду», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».