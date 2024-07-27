Евгений Малкин рассказал, о чём жалеет в своей карьере

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что жалеет о том, что не сумел доиграть сезон-2012/2013 в составе «Металлурга». Осенью 2012 года из-за локаута в НХЛ клубы КХЛ могли заявить хоккеистов из этой лиги.

«Нас с Мозякиным объединили в тройку с (Николаем) Кулеминым. У нас неплохо получалось, с теплотой вспоминаю это время. В каждой игре отличались. Жаль, что тогда локаут закончился. Я хотел закончить тот сезон в «Металлурге», были шансы выиграть. Мы могли побороться за Кубок Гагарина. Жалею об этом», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Малкин принял участие в прощальном матче Мозякина. Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» закончилась со счётом 10:10. Мозякин в этой встрече оформил хет-трик.