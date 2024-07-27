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«Эти невероятные эмоции не забудем». Бирюков — о победах за «Металлург» с Мозякиным

«Эти невероятные эмоции не забудем». Бирюков — о победах за «Металлург» с Мозякиным
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Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, выступавший вместе с Сергеем Мозякиным за «Металлург», поделился эмоциями от участия в его прощальном матче. Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершилась со счётом 10:10.

«Большой день моего большого друга, легенды нашего хоккея Сергея Мозякина! Вместе мы выигрывали кубки, проживали эти невероятные эмоции, которые мы никогда не забудем. Спасибо тебе за всё, друг! Впереди множество новых побед, но уже в твоём новом этапе», — написал Бирюков в телеграм-канале.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Сергей является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (351 шайба) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

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