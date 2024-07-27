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Антипин: было желание остаться в «Тракторе», получал удовольствие, но переговоров не было

Антипин: было желание остаться в «Тракторе», получал удовольствие, но переговоров не было
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Бывший защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал, что хотел продолжить карьеру в клубе из Челябинска, но с ним не вели переговоры. Сейчас спортсмен находится без клуба.

«У меня было желание остаться в «Тракторе», я был всем доволен. Мне очень понравилось в команде, я получал удовольствие от игры и жизни в Челябинске. Но никаких переговоров не было. Сейчас ведется поиск клуба, этим занимается агент», — приводит слова Антипина «РБ Спорт».

31-летний Антипин пополнил состав «Трактора» в прошедшее межсезонье. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник сыграл в 69 встречах, забросил пять шайб и 15 раз ассистировал партнёрам. Вместе с чёрно-белыми Антипин дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые награды.

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