«Он звонит мне раз в 10 лет». Малкин — о приглашении Мозякина на прощальный матч

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился рассказом о Сергее Мозякине. Малкин сегодня, 27 июля, принял участие в прощальном матче Мозякина, который закончился со счётом 10:10. В нём сыграли «Друзья Мозякина» и «Металлург».

«Я слышал, что он собирается провести матч. Когда я увидел его звонок, а он звонит мне не так часто, один раз в десять лет, понял, что это будет приглашение. Я с удовольствием его принял и приехал в Магнитку. Мы находимся в тёплых отношениях. Играли вместе, были в одной раздевалке. Спасибо ему за его карьеру, я с удовольствием за ним наблюдал. Большой мастер и чемпион», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Ранее Малкин выразил сожаление, что не смог доиграть в «Металлурге» сезон-2012/2013.