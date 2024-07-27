Экс-помощник тренера «Оттавы» Боб Джонс ушёл из жизни в возрасте 54 лет

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» в своих социальных сетях сообщил об уходе из жизни бывшего помощника главного тренера команды Боба Джонса.

Фото: x.com/Senators

Мы с грустью узнали о кончине бывшего помощника тренера Боба Джонса после его битвы с БАС (боковой амиотрофический склероз. — Прим. «Чемпионата»). Мы выражаем соболезнования его жене Пейдж, детям Блейку и Брианне, а также всем, на кого он повлиял на протяжении своей почти 30-летней тренерской карьеры, — сказано в заявлении.

Джонс получил работу в клубе в 2019 году, он впервые получил вакансию в команде Национальной хоккейной лиги. В декабре 2022 года тренеру диагностировали БАС. Он обнародовал эти данные спустя месяц, но продолжил работу в команде до конца сезона-2022/2023.