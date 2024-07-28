БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» подписал контракт с пятым номером драфта НХЛ — 2021 Кентом Джонсоном

«Коламбус» подписал контракт с пятым номером драфта НХЛ — 2021 Кентом Джонсоном
Комментарии

«Коламбус» подписал контракт с нападающим Кентом Джонсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, трёхлетний контракт подписан на общую стоимость $ 5,4 млн с кэпхитом $ 1,8 млн.

21-летний Джонсон принял участие в 42 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне, забив шесть голов и набрав 16 очков. Форвард был выбран в первом раунде драфта 2021 года под общим пятым номером. С момента присоединения к «Блю Джекетс» в сезоне-2021/2022 Джонсон забил 22 гола, отдал 37 результативных передач, приняв участие в 130 матчах НХЛ.

Напомним, новым главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» стал Дин Эвасон. В прошлом сезоне «Блю Джекетс» вновь не смогли пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Марченко: по поводу доверия бывшего главного тренера «Коламбуса» у меня смешанные чувства
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android