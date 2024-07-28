Генменеджер «Коламбуса» — о Кенте Джонсоне: молодой игрок с огромным потенциалом

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл оценил продление контракта с нападающим Кентом Джонсоном на три года. Кэпхит соглашения 21-летнего форварда составит $ 1,8 млн в год.

«Кент Джонсон — захватывающий молодой игрок с огромным потенциалом, и мы рады, что он продолжит расти и развиваться в нашем клубе. Он только начинает раскрывать свой потенциал. Мы считаем, что он станет очень важной частью нашего хоккейного клуба в будущем», — цитирует Уодделла пресс-служба клуба.

21-летний Джонсон принял участие в 42 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне, забив шесть голов и набрав 16 очков. Форвард был выбран в первом раунде драфта 2021 года под общим пятым номером. С момента присоединения к «Блю Джекетс» в сезоне-2021/2022 Джонсон забил 22 гола, отдал 37 результативных передач, приняв участие в 130 матчах НХЛ.